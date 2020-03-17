Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину

Вівторок, 17 березня 2020, 21:12
Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину

Президент Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Президент закликав таких осіб реєструватись у системі "Друг". Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.

Зеленський зазначив, що ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії.

Що було раніше: У ніч з 16 на 17 березня до України переправили близько 3,4 тисячі українців, які застрягли у Польщі. 

За інформацією посольства України у Польщі, загалом евакуації очікують майже 2 тисячі громадян України.

Загалом за минулу добу з-за кордону повернулися вже понад 50 тисяч українців.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: