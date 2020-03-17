Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину

Президент Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Президент закликав таких осіб реєструватись у системі "Друг". Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.

Зеленський зазначив, що ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії.

Що було раніше: У ніч з 16 на 17 березня до України переправили близько 3,4 тисячі українців, які застрягли у Польщі.

За інформацією посольства України у Польщі, загалом евакуації очікують майже 2 тисячі громадян України.

Загалом за минулу добу з-за кордону повернулися вже понад 50 тисяч українців.