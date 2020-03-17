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Зеленский подсказал украинцам, как вернуться из-за границы в период карантина

Вторник, 17 марта 2020, 21:12
Зеленский подсказал украинцам, как вернуться из-за границы в период карантина

Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "Друг". Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой.

Зеленский отметил, что тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии.

Что было раньше: В ночь с 16 на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше.

По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.

Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 000 украинцев.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус
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