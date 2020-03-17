Зеленский подсказал украинцам, как вернуться из-за границы в период карантина
Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Детали: Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "Друг". Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой.
Зеленский отметил, что тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии.
Что было раньше: В ночь с 16 на 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше.
По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2000 граждан Украины.
Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 000 украинцев.