Через коронавірус збираються відкласти клубний чемпіонат світу з футболу

Через всесвітній спалах нового коронавірусу ФІФА планує перенести терміни проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у червні-липні 2021 року.

Джерело: заява президента організації Джанні Інфантіно, яку публікує сайт ФІФА

Деталі: За словами Інфантіно, на 18 березня він збирає засідання, на якому буде вирішуватись доля і строки такого переносу. Є кілька варіантів: провести турнір у тому ж 2021 року, але пізніше, у 2022 або 2023 році.

Як пояснив президент ФІФА, чемпіонат треба переносити, бо на той проміжок часу, коли він має проводитись, переносяться два інших турніри – Чемпіонат Європи 2020 і Кубок Америки 2020.