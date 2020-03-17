Через коронавірус збираються відкласти клубний чемпіонат світу з футболу

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Вівторок, 17 березня 2020, 22:40

Через всесвітній спалах нового коронавірусу ФІФА планує перенести терміни проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у червні-липні 2021 року.

Джерело: заява президента організації Джанні Інфантіно, яку публікує сайт ФІФА

Деталі: За словами Інфантіно, на 18 березня він збирає засідання, на якому буде вирішуватись доля і строки такого переносу. Є кілька варіантів: провести турнір у тому ж 2021 року, але пізніше, у 2022 або 2023 році.

Як пояснив президент ФІФА, чемпіонат треба переносити, бо на той проміжок часу, коли він має проводитись, переносяться два інших турніри – Чемпіонат Європи 2020 і Кубок Америки 2020.

Українська правда


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