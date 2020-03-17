Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавірус збираються відкласти клубний чемпіонат світу з футболу

Вівторок, 17 березня 2020, 21:40
Через коронавірус збираються відкласти клубний чемпіонат світу з футболу

Через всесвітній спалах нового коронавірусу ФІФА планує перенести терміни проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у червні-липні 2021 року.

Джерело: заява президента організації Джанні Інфантіно, яку публікує сайт ФІФА

Деталі: За словами Інфантіно, на 18 березня він збирає засідання, на якому буде вирішуватись доля і строки такого переносу. Є кілька варіантів: провести турнір у тому ж 2021 року, але пізніше, у 2022 або 2023 році.

Як пояснив президент ФІФА, чемпіонат треба переносити, бо на той проміжок часу, коли він має проводитись, переносяться два інших турніри – Чемпіонат Європи 2020 і Кубок Америки 2020.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: