Из-за коронавируса собираются отложить клубный чемпионат мира по футболу

Из-за всемирной вспышки нового коронавируса ФИФА планирует перенести сроки проведения клубного чемпионата мира по футболу, который должен состояться в июне-июле 2021 года.

Источник: заявление президента организации Джанни Инфантино, которое публикует сайт ФИФА

Детали: По словам Инфантино, на 18 марта он собирает заседание, на котором будет решаться судьба и сроки такого переноса. Есть несколько вариантов: провести турнир в том же 2021 году, но позже, в 2022 или 2023 году.

Как пояснил президент ФИФА, чемпионат надо переносить, потому что на тот промежуток времени, когда он должен проводиться, переносятся два других турнира - Чемпионат Европы 2020 и Кубок Америки 2020.