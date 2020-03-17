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Из-за коронавируса собираются отложить клубный чемпионат мира по футболу

Вторник, 17 марта 2020, 21:40
Из-за коронавируса собираются отложить клубный чемпионат мира по футболу

Из-за всемирной вспышки нового коронавируса ФИФА планирует перенести сроки проведения клубного чемпионата мира по футболу, который должен состояться в июне-июле 2021 года.

Источник: заявление президента организации Джанни Инфантино, которое публикует сайт ФИФА

Детали: По словам Инфантино, на 18 марта он собирает заседание, на котором будет решаться судьба и сроки такого переноса. Есть несколько вариантов: провести турнир в том же 2021 году, но позже, в 2022 или 2023 году.

Как пояснил президент ФИФА, чемпионат надо переносить, потому что на тот промежуток времени, когда он должен проводиться, переносятся два других турнира - Чемпионат Европы 2020 и Кубок Америки 2020.

Украинская правда
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