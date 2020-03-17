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Збірна України з боксу негайно повертається з Лондона

Вівторок, 17 березня 2020, 22:25
Збірна України з боксу негайно повертається з Лондона

Федерація боксу України екстрено евакуює національну збірну з Лондона, де проходив Європейський ліцензійний турнір.

Джерело: "Спортарена"

Деталі: Для повернення української делегації був найнятий чартерний літак зі столиці Великої Британії до Києва. Збірна України вилетіла на батьківщину 17 березня в 22:00.

Ліцензійний турнір з боксу був припинений вчора через пандемію коронавірусу. Дата відновлення змагань буде названа пізніше.

Турнір був зупинений після закінчення третього змагального дня. Єдину до моменту зупинки змагань ліцензію на Олімпіаду-2020 для України завоював Микола Буценко (вагова категорія до 57 кілограм).

Нагадаємо: Стало відомо, що товариські матчі збірної України з футболу проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня) не братимуть зіграні в зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Теми: спортВелика Британіякоронавірускарантин
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