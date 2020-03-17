Сборная Украины по боксу немедленно возвращается из Лондона

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Вторник, 17 марта 2020, 23:25

Федерация бокса Украины экстренно эвакуирует национальную сборную из Лондона, где проходил Европейский лицензионный турнир.

Источник: "Спортарена"

Детали: Для возвращения украинской делегации был нанят чартерный самолет из столицы Великобритании в Киев. Сборная Украины вылетела на родину 17 марта в 22:00.

Лицензионный турнир по боксу был приостановлен вчера из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления соревнований будет названа позднее.

Турнир был остановлен по завершении третьего соревновательного дня. Единственную к моменту остановки соревнований лицензию на Олимпиаду-2020 для Украины завоевал Николай Буценко (весовая категория до 57 килограмм).

Напомним: Стало известно, что товарищеские матчи сборной Украины по футболу против Франции (27 марта) и Польши (31 марта) не будут сыграны в связи с распространяющимся коронавирусом.

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Темы: спорт Великобритания коронавирус карантин


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