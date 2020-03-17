Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за коронавируса перенесли известный теннисный турнир

Вторник, 17 марта 2020, 23:24
Из-за коронавируса перенесли известный теннисный турнир

Из-за пандемии COVID-19 организаторы теннисного турнира Roland Garros решили отложить его проведение с весны на осень.

Источник: сообщения на сайте турнира Roland Garros

Детали: Турнир должен пройти с 20 сентября – 4 октября.

Дословно: "Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая (первоначальная дата начала турнира – ред), нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в оригинальные сроки".

Прямая речь президента федерации Бернара Гюдичелли: "Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасность".

Детали: Билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Темы: спорткоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
спорт
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
ФК "Динамо" отказался отправлять юных футболистов на сборы в пророссийскую Сербию
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: