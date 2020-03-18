Из-за коронавируса перенесли известный теннисный турнир

Из-за пандемии COVID-19 организаторы теннисного турнира Roland Garros решили отложить его проведение с весны на осень.

Источник: сообщения на сайте турнира Roland Garros

Детали: Турнир должен пройти с 20 сентября – 4 октября.

Дословно: "Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая (первоначальная дата начала турнира – ред), нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в оригинальные сроки".

Прямая речь президента федерации Бернара Гюдичелли: "Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасность".

Детали: Билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.

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