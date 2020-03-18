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Коронавірус виявили в останній країні Європи

Середа, 18 березня 2020, 00:06
Коронавірус виявили в останній країні Європи

Чорногорія – остання країна Європи, в якій офіційно підтвердили випадки нового коронавірусу, через який ВООЗ оголосила пандемію.

Джерело: прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає MINA

Деталі: COVID-19 знайшли у двох жінок, хворим 72 та 47 років. Вони обидві перебували в районах, уражених коронавірусом.

Їх розмістили у спеціальне відділення Клінічного центру. Наразі стан пацієнток стабільний.

Нагадаємо:

  • Станом на 13 березня Чорногорія ввела заборону на громадські зібрання та закрила школи, порти та деякі прикордонні переходи як мінімум на 14 днів, щоб уникнути поширення COVID-19.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЄС
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