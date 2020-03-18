Коронавирус обнаружили в последней стране Европы

Черногория - последняя страна Европы, в которой официально подтвердили случаи нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.

Источник: премьер-министр страны Душко Маркович, передает MINA

Детали: Covid-19 нашли у двух женщин, больным 72 и 47 лет. Они обе находились в районах, пораженных коронавирусом.

Их разместили в специальное отделение Клинического центра. Сейчас состояние пациенток стабильное.

Напомним:

По состоянию на 13 марта Черногория ввела запрет на общественные собрания и закрыла школы, порты и некоторые пограничные переходы как минимум на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать