Коронавирус обнаружили в последней стране Европы

965 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 01:06

Черногория - последняя страна Европы, в которой официально подтвердили случаи нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.

Источник: премьер-министр страны Душко Маркович, передает MINA

Детали: Covid-19 нашли у двух женщин, больным 72 и 47 лет. Они обе находились в районах, пораженных коронавирусом.

Их разместили в специальное отделение Клинического центра. Сейчас состояние пациенток стабильное.

Напомним:

  • По состоянию на 13 марта Черногория ввела запрет на общественные собрания и закрыла школы, порты и некоторые пограничные переходы как минимум на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Темы: коронавирус ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из-за коронавируса перенесли известный теннисный турнир 18 марта 2020, 00:24
Кулеба украинцам на Шри-Ланке: Мы вас вытащим 18 марта 2020, 00:00
МИД: за рубежом сформированы точки-хабы, из которых украинцев гарантированно вывезут 17 марта 2020, 23:40
Все новости
Главные новости
Завтра еще 40 рейсов с украинцами вернутся домой – Зеленский
Зеленский подсказал украинцам, как вернуться из-за границы в период карантина
Укрзализныця отменяет пригородные электрички
В Украине уже 2 смерти от коронавируса и 7 новых случаев, есть дети
Все новости
Кино

7 лучших украинских фильмов последнего десятилетия

здоровье

Грипп 2020: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!