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Коронавирус обнаружили в последней стране Европы

Среда, 18 марта 2020, 00:06
Коронавирус обнаружили в последней стране Европы

Черногория - последняя страна Европы, в которой официально подтвердили случаи нового коронавируса, через который ВОЗ объявила пандемию.

Источник: премьер-министр страны Душко Маркович, передает MINA

Детали: Covid-19 нашли у двух женщин, больным 72 и 47 лет. Они обе находились в районах, пораженных коронавирусом.

Их разместили в специальное отделение Клинического центра. Сейчас состояние пациенток стабильное.

Напомним:

  • По состоянию на 13 марта Черногория ввела запрет на общественные собрания и закрыла школы, порты и некоторые пограничные переходы как минимум на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.

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Темы: коронавирусЕС
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