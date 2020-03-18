Ринок, де працює 60 000 людей, закривається на карантин
Найбільший в Україні і Східній Європі промтоварний ринок "Сьомий кілометр", що в Одеській області, закривається на карантин у зв'язку з пандемією нового коронавируса.
Джерело: сайт ринку
Дослівно: "Адміністрація промтоварного ринку вводить обмеження в роботу ринку. Всі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро перепусток і договірний відділ, припиняють прийом відвідувачів".
Деталі: Доступ підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об'єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.
Щоденна дезінфекція громадської території ринку продовжиться, а працівникам видадуть засоби індивідуального захисту.
Довідка: На ринку працюють близько 60 000 людей, 15 тисяч торгових і складських об'єктів. Щодня Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" відвідують до 200 тисяч осіб.
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Передіторія:
- Для протидії поширенню корона вірусу COVID-19 на пропозицію президента уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.
- З 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг заборонено приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі).
- В Чернівецькій та Житомирській областях запроваджено режим надзвичайної ситуації.
- Прийнято рішення не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.