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Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

Среда, 18 марта 2020, 01:22
Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

Крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

Источник: сайт рынка

Дословно: "Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Ввиду того, что администрация рынка не ведёт собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, - обращаем внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров".

Детали: Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Справка: На рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

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Передыстория:

  • Для противодействия распространению корона вируса COVID-19 на предложение президента правительство приняло решение запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.
  • С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг запрещено принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды).
  • В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
  • Принято решение не допускать на атомные электростанции и в города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

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Темы: Одессакоронавирус
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