Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

Крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

Источник: сайт рынка

Дословно: "Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Ввиду того, что администрация рынка не ведёт собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, - обращаем внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров".

Детали: Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Справка: На рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передыстория: