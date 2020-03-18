Рынок, где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

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Среда, 18 марта 2020, 02:22

Крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

Источник: сайт рынка

Дословно: "Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей".

Детали: Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Справка: На рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Темы: Одесса коронавирус


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