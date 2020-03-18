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Перша людина померла від коронавірусу у Туреччині

Середа, 18 березня 2020, 01:45
Перша людина померла від коронавірусу у Туреччині

В лікарні Туреччини померла перша людина, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Вперше в боротьбі з коронавірусом ми втратили хворого. Йому 89 років. Загальна кількість хворих склала 98".

Деталі: міністр нагадав, що у групі ризику люди із низькою резистентністю та хронічними захворюваннями, тому літні люди повинні бути дуже обережними. 

Він закликав суворо дотримуватися карантинних заходів та спільно протистояти вірусу, зокрема докладати зусиль в найближчі 1,5-2 місяці.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинакоронавірус
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