Перша людина померла від коронавірусу у Туреччині

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Середа, 18 березня 2020, 02:45

В лікарні Туреччини померла перша людина, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Вперше в боротьбі з коронавірусом ми втратили хворого. Йому 89 років. Загальна кількість хворих склала 98".

Деталі: міністр нагадав, що у групі ризику люди із низькою резистентністю та хронічними захворюваннями, тому літні люди повинні бути дуже обережними. 

Він закликав суворо дотримуватися карантинних заходів та спільно протистояти вірусу, зокрема докладати зусиль в найближчі 1,5-2 місяці.

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Теми: Туреччина коронавірус


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