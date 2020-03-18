Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый человек умер от коронавируса в Турции

Среда, 18 марта 2020, 01:45
Первый человек умер от коронавируса в Турции

В больнице Турции умер первый человек, у которого обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Впервые в борьбе с коронавируса мы потеряли больного. Ему 89 лет. Общее количество заболевших составило 98".

Детали: министр напомнил, что в группе риска люди с низкой резистентностью и хроническими заболеваниями, поэтому пожилые люди должны быть очень осторожными.

Он призвал строго соблюдать карантинных мероприятий и совместно противостоять вирусу, в частности прилагать усилия в ближайшие 1,5-2 месяца.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: