Первый человек умер от коронавируса в Турции

112 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 02:45

В больнице Турции умер первый человек, у которого обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Впервые в борьбе с коронавируса мы потеряли больного. Ему 89 лет. Общее количество заболевших составило 98".

Детали: министр напомнил, что в группе риска люди с низкой резистентностью и хроническими заболеваниями, поэтому пожилые люди должны быть очень осторожными.

Он призвал строго соблюдать карантинных мероприятий и совместно противостоять вирусу, в частности прилагать усилия в ближайшие 1,5-2 месяца.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Темы: Турция коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой: мерил температуру 11 марта 2020, 16:06
США: НАТО рассматривает предоставление Турции военной помощи 10 марта 2020, 15:56
Турция призвала НАТО помочь в решении конфликта в Сирии 10 марта 2020, 05:09
Все новости
Главные новости
Завтра еще 40 рейсов с украинцами вернутся домой – Зеленский
Зеленский подсказал украинцам, как вернуться из-за границы в период карантина
Укрзализныця отменяет пригородные электрички
В Украине уже 2 смерти от коронавируса и 7 новых случаев, есть дети
Все новости
здоровье

Коронавирус и беременность: что нужно знать женщинам

советы

Как привести организм в порядок в весенний период

Поиск по сайту
Архив
Весь архів