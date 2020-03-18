Первый человек умер от коронавируса в Турции

В больнице Турции умер первый человек, у которого обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Впервые в борьбе с коронавируса мы потеряли больного. Ему 89 лет. Общее количество заболевших составило 98".

Детали: министр напомнил, что в группе риска люди с низкой резистентностью и хроническими заболеваниями, поэтому пожилые люди должны быть очень осторожными.

Он призвал строго соблюдать карантинных мероприятий и совместно противостоять вирусу, в частности прилагать усилия в ближайшие 1,5-2 месяца.

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