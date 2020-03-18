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У Сербії студенти повинні виїхати з гуртожитків, а літнім людям заборонено виходити з дому

Середа, 18 березня 2020, 02:25
У Сербії студенти повинні виїхати з гуртожитків, а літнім людям заборонено виходити з дому

Уряд Сербії 17 березня ввів комендантську годину, а також запровадив ряд інших заходів через поширення нового коронавірусу.

Джерело: президент країни Александар Вучич, передає Радіо Свобода

Деталі: Під час комендантської години, яка триватиме з 20 години вечора до 5 ранку, на вулицях можуть перебувати тільки поліціянти, військовослужбовці та працівники служби постачання. Збройні сили будуть контролювати кордони, лікарні та центри для біженців, яких зараз близько 7 тисяч.

Громадянам старше 65 років заборонено виходити з приміщень. Всі студенти упродовж наступних 24 годин повинні залишити гуртожитки.

В країну упродовж минулих двох діб прибули 35 тисяч громадян з-за кордону, переважно з європейських країн, де найбільше поширений коронавірус.

Влада запевняє, що запасів продовольчих товарів у країні вистачає. Водночас в магазинах немає засобів для гігієни, борошна, цукру та інших продуктів. В аптеках немає засобів для дезінфекції та захисних масок.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Сербіякоронавірус
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