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В Сербии студенты должны выехать из общежитий, а пожилым людям запрещено покидать дома

Среда, 18 марта 2020, 02:25
В Сербии студенты должны выехать из общежитий, а пожилым людям запрещено покидать дома

Правительство Сербии 17 марта ввел комендантский час, а также ввел ряд других мероприятий из-за распространения нового коронавируса.

Источник: президент страны Вучич, передает Радио Свобода

Детали: Во время комендантского часа, который продлится с 20 часов вечера до 5 утра, на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7000.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В страну в течение последних двух суток прибыли 35000 граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус.

Власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

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Темы: Сербиякоронавирус
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