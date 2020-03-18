Росія вбила десятки турецьких військових у Сирії — Помпео

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що в США вважають Росію винною в убивстві десятків турецьких військових.

Джерело: глава Держдепу США, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми вважаємо, що Росія вбила десятки турецьких військових під час своїх бойових операцій, і ми стоїмо разом з нашим союзником по НАТО, Туреччиною, й продовжимо розглядати додаткові можливості для підтримки Туреччини, а також припинення насильства в Ідлібі та загалом у Сирії.

Ми продовжуємо закликати до негайного припинення вбивств та політичного розв'язання конфлікту в Сирії".

Деталі: Помпео підкреслив, що загальна відповідальність за тривалі обстріли, убивства мирних жителів та знищення шкіл і лікарень у Сирії лежить на режимі Башара Асада, якого підтримують Росія й Іран.

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