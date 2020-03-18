Россия убила десятки турецких военных в Сирии — Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в США считают Россию виновной в убийстве десятков турецких военных.

Источник: глава Госдепа США, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военных во время своих боевых операций, и мы стоим вместе с нашим союзником по НАТО, Турцией, и продолжим рассматривать дополнительные возможности для поддержки Турции, а также прекращения насилия в Идлибе и вообще в Сирии .

Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению убийств и политического решения конфликта в Сирии".

Детали: Помпео подчеркнул, что общая ответственность за длительные обстрелы, убийства мирных жителей и уничтожение школ и больниц в Сирии лежит на режиме Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.

Напомним: