Россия убила десятки турецких военных в Сирии — Помпео
Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в США считают Россию виновной в убийстве десятков турецких военных.
Источник: глава Госдепа США, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военных во время своих боевых операций, и мы стоим вместе с нашим союзником по НАТО, Турцией, и продолжим рассматривать дополнительные возможности для поддержки Турции, а также прекращения насилия в Идлибе и вообще в Сирии .
Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению убийств и политического решения конфликта в Сирии".
Детали: Помпео подчеркнул, что общая ответственность за длительные обстрелы, убийства мирных жителей и уничтожение школ и больниц в Сирии лежит на режиме Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.
Напомним:
- 27 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
- Начиная с полуночи 6 марта вступил в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.