Россия убила десятки турецких военных в Сирии — Помпео

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Среда, 18 марта 2020, 05:02

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в США считают Россию виновной в убийстве десятков турецких военных.

Источник: глава Госдепа США, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военных во время своих боевых операций, и мы стоим вместе с нашим союзником по НАТО, Турцией, и продолжим рассматривать дополнительные возможности для поддержки Турции, а также прекращения насилия в Идлибе и вообще в Сирии .

Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению убийств и политического решения конфликта в Сирии".

Детали: Помпео подчеркнул, что общая ответственность за длительные обстрелы, убийства мирных жителей и уничтожение школ и больниц в Сирии лежит на режиме Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.

Напомним:

  • 27 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
  • Начиная с полуночи 6 марта вступил в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Темы: олигархи Росcия Сирия Турция


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