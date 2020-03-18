Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия убила десятки турецких военных в Сирии — Помпео

Среда, 18 марта 2020, 04:02
Россия убила десятки турецких военных в Сирии — Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в США считают Россию виновной в убийстве десятков турецких военных.

Источник: глава Госдепа США, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военных во время своих боевых операций, и мы стоим вместе с нашим союзником по НАТО, Турцией, и продолжим рассматривать дополнительные возможности для поддержки Турции, а также прекращения насилия в Идлибе и вообще в Сирии .

Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению убийств и политического решения конфликта в Сирии".

Детали: Помпео подчеркнул, что общая ответственность за длительные обстрелы, убийства мирных жителей и уничтожение школ и больниц в Сирии лежит на режиме Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.

Напомним:

  • 27 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
  • Начиная с полуночи 6 марта вступил в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиРосcияСирияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
олигархи
Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: