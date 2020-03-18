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Формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції

Середа, 18 березня 2020, 06:12
Формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції

17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Дослівно: "Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету.

За поточну добу втрат немає".

Теми: Донбас
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