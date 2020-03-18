Формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции

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Среда, 18 марта 2020, 07:12

17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов.

Четыре обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Дословно: "Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Марьинка - со станковой противотанкового гранатомета.

За текущие сутки потерь нет".

Темы: Донбасс


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