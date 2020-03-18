Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Austrian Airlines у середу поверне українців із Відня до Києва

Середа, 18 березня 2020, 07:45

Авіакомпанія Austrian Airlines сьогодні виконає рейс з Відня до Києва, яким зможуть відлетіти українці, які застрягли в Австрії через скасування рейсів після введення карантину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Вдячний Австрійським авіалініям, які завтра о 9:50 відправляють в Україну пасажирів, що не змогли вилетіти у зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії. Також майте на увазі, що на літак є близько 70 квитків, які поступлять в продаж", - написав Щерба у Facebook у вівторок ввечері.

Він додав, що для тих, хто застряг у Відні не з вини Austrian Airlines, квиток коштуватиме 493 євро.

"Дорого звичайно, але зате гарантовано повернення завтра вранці додому. Щодо очікуваного чартера, він буде скоріше всього в четвер вранці. Завтра повідомимо щодо того, де придбати. Ціна буде 149 євро", - написав він.

Сьогодні вранці Щерба надав оновлену інформацію і повідомив, що в продажу мають з’явитися додаткові 15 квитків на сьогоднішній рейс до Києва.

"Окремо дякую українській громаді Відня, яка допомогла посольству і спальними мішками, і харчами, і хто чим міг. Люди, ви прекрасні!", - написав посол.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що на 18 березня попередньо заплановано 40 рейсів, які повернуть українців з-за кордону.

Слідкуйте за останніми оновленнями Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE 

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусАвстріяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: