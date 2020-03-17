Завтра ще 40 рейсів з українцями повернуться додому – Зеленський

3003 перегляди
Вівторок, 17 березня 2020, 22:47

На завтра попередньо заплановано 40 рейсів, які повернуть українців з-за кордону.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Наші посли та консули працюють цілодобово. Для вирішення ваших проблем МЗС та міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Учора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні 50 рейсів та 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів".

Деталі: Він додав, що українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїля, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду та Туреччини.

Що було раніше: Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Українська правда
Теми: Зеленський карантин коронавірус МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину 17 березня 2020, 22:12
Реформа СБУ як індикатор для Зеленського на відстоювання національних інтересів 17 березня 2020, 14:00
Бізнесмен розповів про деталі зустрічі Зеленського з олігархами 17 березня 2020, 13:41
Усі новини
Головні новини
Завтра ще 40 рейсів з українцями повернуться додому – Зеленський
Зеленський підказав українцям, як повернутися з-за кордону в період карантину
Укрзалізниця скасовує приміські електрички
В Україні вже 2 смерті від коронавірусу і 7 нових випадків, є діти
Усі новини
посміхніться!

Коли на фотосесії немовлят щось "пішло" не так

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним