На завтра попередньо заплановано 40 рейсів, які повернуть українців з-за кордону.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Наші посли та консули працюють цілодобово. Для вирішення ваших проблем МЗС та міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Учора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні 50 рейсів та 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів".

Деталі: Він додав, що українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїля, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду та Туреччини.

Що було раніше: Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

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