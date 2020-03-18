Байден переміг на праймеріз ще у трьох штатах, забезпечивши відрив від Сандерса

322 перегляди
Середа, 18 березня 2020, 11:07

Колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз Демократичної партії у трьох штатах, зміцнивши свої позиції у порівнянні з сенатором Берні Сандерсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства за кількістю делегатів, які його підтримали.

Зокрема, Байдена наразі підтримали 1147 делегатів при тому, що для висунення кандидатом в липні від Демократичної партії необхідна підтримка 1991 делегата. Сандерса підтримав 861 делегат.

Результати останніх праймеріз можуть значно посилити тиск на Сандерса, щоб він припинив свою передвиборчу кампанію і дозволив демократам об'єднатися навколо кандидатури Байдена як єдиного реального суперника Дональда Трампа.

Слід зазначити, що праймеріз в штаті Огайо відклали через заходи щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Тижнем пізніше він здобув перемогу у ще чотирьох штатах - Міссурі, Міссісіпі, Айдахо, а також у Мічигані. Крім того, він виграв у штаті Вашингтон.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".

Теми: США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
COVID-19: Франція випередила Південну Корею за кількістю нових хворих 18 березня 2020, 06:46
В останньому штаті США виявили коронавірус 18 березня 2020, 01:36
У США першим добровольцям ввели вакцину проти коронавірусу 17 березня 2020, 09:38
Усі новини
Головні новини
Як пересуватися Києвом без метро: підказки "Київпастрансу"
COVID-19: Франція випередила Південну Корею за кількістю нових хворих
В останньому штаті США виявили коронавірус
У середу ще 40 рейсів з українцями повернуться додому – Зеленський
Усі новини
Кіно

7 кращих українських фільмів останнього десятиліття

Історії успіху

Паралімпієць Андрій Демчук і п'ять секретів його успіху