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Байден переміг на праймеріз ще у трьох штатах, забезпечивши відрив від Сандерса

Середа, 18 березня 2020, 10:07

Колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз Демократичної партії у трьох штатах, зміцнивши свої позиції у порівнянні з сенатором Берні Сандерсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства за кількістю делегатів, які його підтримали.

Зокрема, Байдена наразі підтримали 1147 делегатів при тому, що для висунення кандидатом в липні від Демократичної партії необхідна підтримка 1991 делегата. Сандерса підтримав 861 делегат.

Результати останніх праймеріз можуть значно посилити тиск на Сандерса, щоб він припинив свою передвиборчу кампанію і дозволив демократам об'єднатися навколо кандидатури Байдена як єдиного реального суперника Дональда Трампа.

Слід зазначити, що праймеріз в штаті Огайо відклали через заходи щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Тижнем пізніше він здобув перемогу у ще чотирьох штатах - Міссурі, Міссісіпі, Айдахо, а також у Мічигані. Крім того, він виграв у штаті Вашингтон.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".

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Теми: США
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