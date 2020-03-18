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Байден победил на праймериз еще в трех штатах, обеспечив отрыв от Сандерса

Среда, 18 марта 2020, 10:07

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал убедительную победу на праймериз Демократической партии в трех штатах, укрепив свои позиции по сравнению с сенатором Берни Сандерсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства по количеству делегатов, которые его поддержали.

В частности, Байдена пока поддержали 1147 делегатов, при том, что для выдвижения кандидатом в июле от Демократической партии необходима поддержка 1991 делегата. Сандерса поддержал 861 делегат.

Результаты последних праймериз могут значительно усилить давление на Сандерса, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию и позволил демократам объединиться вокруг кандидатуры Байдена как единственного реального соперника Дональда Трампа.

Следует отметить, что праймериз в штате Огайо отложили из-за мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в крупнейшем - Калифорнии.

Неделей позже он одержал победу в еще четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также в Мичигане. Кроме того, он выиграл в штате Вашингтон.

Темы: США
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