Швеція закриває кордони для іноземців з 19 березня

У четвер Швеція закриє свої кордони і заборонить іноземцям в'їзд до країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Це виняткова міра, яка не повинна тривати довше, ніж необхідно", - сказав Дамберг.

Після заклику Європейської ради та Європейської комісії уряд Швеції прийняв рішення припинити поїздки до країни з четверга.

"Рішення діє з 19 березня і протягом 30 днів. Йдеться в першу чергу про прибуття рейсів, а в'їзні перевірки вже проводяться", - сказав Мікаель Дамберг.

Шведські громадяни та особи, які проживають у Швеції, як і раніше матимуть право на повернення додому. Заборона також не поширюється на поїздки з інших країн ЄС.

Рішення було прийнято після того, як лідери ЄС провели саміт по відеозв'язку, де обговорювалася пропозиція ввести тимчасову заборону на в'їзд до блоку.

"Наша філософія дуже проста: обмежити непотрібні поїздки якомога більше, але водночас зберегти вантажні перевезення, щоб уникнути дефіциту", - сказав голова Європейської ради Шарль Мішель.