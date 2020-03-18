Швеция закрывает границы для иностранцев с 19 марта

В четверг Швеция закроет свои границы и запретит иностранцам въезд в страну.

Об этом сообщил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Это исключительная мера, которая не должна длиться дольше, чем необходимо", - сказал Дамберг.

После призыва Европейского совета и Европейской комиссии правительство Швеции приняло решение прекратить поездки в страну с четверга.

"Решение действует с 19 марта и в течение 30 дней. Речь идет в первую очередь о прибытии рейсов, а въездные проверки уже проводятся", - сказал Микаэль Дамберг.

Шведские граждане и лица, проживающие в Швеции, по-прежнему будут иметь право на возвращение домой. Запрет также не распространяется на поездки из других стран ЕС.

Решение было принято после того, как лидеры ЕС провели саммит по видеосвязи, где обсуждалось предложение ввести временный запрет на въезд в блок.

"Наша философия очень проста: ограничить ненужные поездки как можно больше, но в то же время сохранить грузовые перевозки, чтобы избежать дефицита", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.