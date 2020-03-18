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У Росії пропонують скасувати усі санкції у зв’язку з коронавірусом

Середа, 18 березня 2020, 10:44
У Росії пропонують скасувати усі санкції у зв’язку з коронавірусом

Голова комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев вважає, що міжнародна спільнота має скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту та загрозою глобальної економічної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російську службу "Інтерфакс".

"Назріла необхідність глобальної домовленості про одночасне і тотальне скасування будь-яких економічних санкцій, крім тих, що запроваджені Радою безпеки ООН. Така домовленість могла б бути ініційована країнами БРІКС, підтримана країнами "двадцятки" і потім сертифікована тим же Радбезом ООН", - запропонував Косачев на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, якщо зняти усі односторонні санкції, це допоможе боротися з пандемією та зменшити ризик затяжної економічної кризи у всьому світі.

При цьому, санкції він назвав "штучними перешкодами для економічного розвитку конкурентів, що замасковані під інструменти політичної помсти за неналежну поведінку".

"Нинішня криза дає унікальний шанс розірвати замкнуте коло, коли запроваджуються санкції та сподіванням на політичну результативність, далі не відбувається нічого, крім взаємних економічних втрат, але потім з міркувань політичного престижу ("ми ж не можемо поступитися першими") санкції стають мало не вічними", - зазначив Косачев.

Як відомо, санкції проти Росії були запроваджені у зв'язку з незаконною анексією Криму та збройною агресією на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясанкціїкоронавірусепідемія
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