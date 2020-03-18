В России предлагают отменить все санкции в связи с коронавирусом

Глава комитета российского Совета федерации по международным делам Константин Косачев считает, что международное сообщество должно отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Назрела необходимость глобальной договоренности об одновременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована странами БРИКС, поддержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Совбезом ООН", - предложил Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, если снять все односторонние санкции, это поможет бороться с пандемией и уменьшить риск затяжного экономического кризиса во всем мире.

При этом санкции он назвал "искусственными препятствиями для экономического развития конкурентов, замаскированными под инструменты политической мести за ненадлежащее поведение".

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать замкнутый круг, когда вводятся санкции с надеждой на политическую результативность, дальше не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными", - отметил Косачев.

Как известно, санкции против России были введены в связи с незаконной аннексией Крыма и вооруженной агрессией на Донбассе.