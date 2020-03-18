Понад 3 тисячі українців просять про евакуацію з Чехії – посол

1931 перегляд
Середа, 18 березня 2020, 11:57

Понад 3 тисяч українців звернулися до посольства у Чехії з проханням про евакуацію до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp" - написав посол.

Він також повідомив про підготовку з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів про деталі евакуації українців з-за кордону та зазначив, що на 18 березня для повернення громадян заплановані ще 40 авіарейсів.



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зеленський підписав закон про покарання за порушення правил карантину
"Слуги народу" про зустріч з Єрмаком: кричав і переходив на особистості
У Чернівцях розповіли, як почуваються інфіковані коронавірусом діти
Приватбанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн
Усі новини
ТаблоID

Що роблять зірки на самоізоляції

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним