Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии – посол

Более 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp", - написал посол.

Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 17, 2020

Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев из-за рубежа и отметил, что на 18 марта для возвращения граждан запланированы еще 40 авиарейсов.