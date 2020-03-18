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Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии – посол

Среда, 18 марта 2020, 10:57
Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии – посол

Более 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp", - написал посол.

Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев из-за рубежа и отметил, что на 18 марта для возвращения граждан запланированы еще 40 авиарейсов.

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