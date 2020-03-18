У "Слузі народу" може утворитися нова група: проти здачі України і за ЄС

У партії "Слуга народу" може утворитися проєвропейська ліберальна група, яка буде підтримувати ініціативи президента Володимира Зеленського і виступати за Евросоюз та проти здачі України.

Джерело: співрозмовники УП у "Слузі народу", стаття УП: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

Пряма мова співрозмовника УП зі "СН": "Є більше 20 людей у фракції, які точно за ЄС, проти здачі України і мають чіткі "червонії лінії". Це реально патріотичні люди, яких турбує, що відбувається в Мінську та навколо президента і Єрмака. Але ніхто ж з ними не радиться. От під листом щодо Сивохи зібралися майже всі".

Деталі: Лакмусовим папірцем для створення ймовірної групи стали ініціативи зі створення консультативної ради у ТКГ за участі представників ОРДЛО та спроба радника секретаря РНБО презентувати у Києві сумнівний проєкт "платформи примирення".

Нардепи "СН" у зв’язку із цим написали звернення до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сивохо.

Також деякі "Слуги народу" виступили проти створення спільної з ОРДЛО ради.

Ініціатором вимоги звільнити Сивоху став депутат Єгор Чернєв. До походу в політику він займався ІТ-бізнесом, починав у структурах, пов'язаних з олігархом Віктором Пінчуком, був учасником проєкту "Нові лідери", який виходив на ICTV. У 2017-2018 роках за грант від фонду Пінчука навчався в бізнес-школі Королівського коледжу Лондона.

Підтримали ініціативу Чернєва ще майже два десятки "слуг".

Зокрема, Микита Потураєв, Гео Лерос, Богдан Яременко, Олексій Жмеренецький, Віталій Безгін, Богдан Кицак, Максим Дирдін, Андрій Мотовиловець, Анна Богдан, Вікторія Подгорна, Олександр Мариковський, Тетяна Циба, Олександр Трухін, Юрій Камельчук, Ліза Ясько, Ігор Василів, Ліза Богуцька.

Відзначається, що до цієї групи варто ще додати Олександра Ткаченка, главу економічного комітету Дмитра Наталуху та кількох інших.

За даними УП, учасники поки неформальної групи, яких об'єднує спільне бачення ситуації, зараз працюють над формалізацією свого об'єднання.

Пряма мова одного із неформальних учасників групи: "Зараз у нас є бажання якось формалізувати нашу групу. Ми думаємо зробити заяву, що ми залишаємось опорою президента, готові підтримувати його реформи, які він і ми обіцяли під час кампанії. Ми ж саме під ці реформи і пішли в політику. Але у нас є і чіткі позиції по Мінську, по безпеці країні і так далі. І ми їх озвучили".

Співрозмовники УП в "СН" розповіли, що Зеленський у курсі ситуації і мав уже розмову з представниками нової групи. Неформальне лідерство у ній поки належить Потураєву і Ткаченку.

Також активно в роботу нової групи включилися київські мажоритарники, як-то Дмитро Гурін.