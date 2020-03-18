В "Слуге народа" может образоваться новая группа: против сдачи Украины и за ЕС

В партии "Слуга народа" может образоваться проевропейская либеральная группа, которая будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского и выступать за Евросоюз и против сдачи Украины.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа", статья УП Фракция полураспада. Кто и почему в "Слуге народа" устроил "минский демарш" Ермаку

Прямая речь собеседника УП со "СН": "Есть более 20 человек во фракции, которые точно за ЕС, против сдачи Украины и имеют четкие "красные линии". Это реально патриотичные люди, которых беспокоит, что происходит в Минске и вокруг президента и Ермака. Но никто с ними не советуется. Вот под письмом относительно Сивохо собрались почти все".

Детали: Лакмусовой бумажкой для создания вероятной группы стали инициативы по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО и попытка советника секретаря СНБО представить в Киеве сомнительный проект "платформы примирения".

Нардепы "СН" в связи с этим написали обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сивохо.

Также некоторые "Слуги народа" выступили против создания совместного с ОРДЛО совета.

Инициатором требования уволить Сивохо стал депутат Егор Чернев. До прихода в политику он занимался ИТ-бизнесом, начинал в структурах, связанных с олигархом Виктором Пинчуком, был участником проекта "Новые лидеры", который выходил на ICTV. В 2017-2018 годах за грант от фонда Пинчука учился в бизнес-школе Королевского колледжа Лондона.

Поддержали инициативу Чернева еще почти два десятка "слуг".

В частности, Никита Потураев, Гео Лерос, Богдан Яременко, Алексей Жмеренецкий, Виталий Безгин, Богдан Кицак, Максим Дырдин, Андрей Мотовиловец, Анна Богдан, Виктория Подгорная, Александр Мариковский, Татьяна Цыба, Александр Трухин, Юрий Камельчук, Лиза Ясько, Игорь Васильев, Лиза Богуцкая.

Отмечается, что в эту группу стоит еще добавить Александра Ткаченко, главу экономического комитета Дмитрия Наталуха и нескольких других.

По данным УП, участники пока неформальной группы, которых объединяет общее видение ситуации, сейчас работают над формализацией своего объединения.

Прямая речь одного из неформальных участников группы: "Сейчас у нас есть желание как-то формализовать нашу группу. Мы думаем сделать заявление, что мы остаемся опорой президента, готовы поддерживать его реформы, которые он и мы обещали во время кампании. Мы же под эти реформы и пошли в политику. Но у нас есть и четкие позиции по Минску, по безопасности страны и так далее. И мы их озвучили".

Собеседники УП в "СН" рассказали, что Зеленский в курсе ситуации и имел уже разговор с представителями новой группы. Неформальное лидерство в ней пока принадлежит Потураеву и Ткаченко.

Также активно в работу новой группы включились киевские мажоритарщики, как то Дмитрий Гурин.