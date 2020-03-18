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Попри забиті людьми маршрутки, метро залишиться закритим

Середа, 18 березня 2020, 12:08
Попри забиті людьми маршрутки, метро залишиться закритим

Метрополітени залишаться закритими попри завантаженість наземного громадського транспорту.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 березня

Деталі: Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на засіданні звернувся до прем'єр-міністра з проханням запустити метро в Києві, Харкові та Дніпрі, зважаючи на те, що наземний громадський транспорт зокрема в столиці є переповненим і умови для передачі всіх можливих вірусів є більш ніж сприятливими.

Шмигаль наголосив на незворотності рішення української влади і навів приклад Британію та Іспанію, де обмежили доступ, але не закрили метро і в підсумку мають зростання інфікованості коронавірусом.

Пряма мова Гончаренка: "Крім того тисячі людей, які забезпечують життєдіяльність міста, включаючи лікарів і середній медичний персонал, не можуть добратися на роботу. Я би просив уряд прорахувати всі можливі наслідки, бо так як це виглядає сьогодні це буде лише сприяти поширенню віруса, вбивати економіку міст і ствлрювати неймовірні незручності".

Пряма мова Шмигаля: "Закриття метро - це один з головних кроків для збереження зоров'я і в багатьох випадках - життя людей. Наше завдання призвести до максимальної ізоляції, самоізоляції людей вдома. Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько 2 мільйонів громадян.

Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цнй пасажиропотік, ці 2 мільйна захворіють. Порахуйте відсоток смертності. Це буде ціна слабкості. Рішення уряду залишається незмінним: метро залишається закритим, це один із найбільших ризиків зараження".

Що передувало: Після закриття метро у середу з'являються численні повідомлення, що наземний громадський транспорт у Києві переповнений, режим "не більше 10 осіб" не дотримується.

Варто зазначити, що фракція "Євросолідарність" від самого початку виступала проти закриття метро.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинтранспорт
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