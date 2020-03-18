Несмотря на забитые битком маршрутки, метро останется закрытым

Метрополитены останутся закрытыми несмотря на загруженность наземного общественного транспорта.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта

Детали: Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на заседании обратился к премьер-министру с просьбой запустить метро в Киеве, Харькове и Днипре, учитывая то, что наземный общественный транспорт в частности в столице переполнен и условия для передачи всех возможных вирусов более чем благоприятны.

Шмыгаль отметил необратимость решения украинских властей и привел пример Великобританию и Испанию, где ограничили доступ, но не закрыли метро и в итоге имеют рост инфицированности коронавирусом.

Прямая речь Гончаренко: "Кроме того тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, включая врачей и средний медицинский персонал, не могут добраться на работу. Я бы просил правительство просчитать все возможные последствия, потому что так как это выглядит сегодня это будет только способствовать распространению вируса, убивать экономику городов и создавать невероятные неудобства".

Прямая речь Шмыгаля: "Закрытие метро - это один из главных шагов для сохранения зоровья и во многих случаях - жизни людей. Наша задача привести к максимальной изоляции, самоизоляции людей дома. Ежедневно украинское метро в трех городах перевозит около 2 миллионов граждан.

В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить цнй пассажиропоток, эти 2 миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности. Это будет цена слабости. Решение правительства остается неизменным: метро остается закрытым, это один из самых больших рисков заражения".

Что предшествовало: После закрытия метро в среду появляются многочисленные сообщения, что наземный общественный транспорт в Киеве переполнен, режим "не более 10 человек" не соблюдается.

Стоит отметить, что фракция "Евросолидарность" изначально выступала против закрытия метро.