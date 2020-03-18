Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швейцарії прогнозують колапс у лікарнях за 10 днів, якщо вірус продовжить поширюватися

Середа, 18 березня 2020, 12:10

Швейцарську систему охорони здоров’я може чекати колапс до кінця місяця, якщо новий коронавірус продовжить поширюватися поточними темпами.

Про це заявив керівник відділу інфекційних захворювань швейцарського Федерального управління охорони здоров'я Даніель Кох, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У Швейцарії підтверджено 2650 випадків захворювання на коронавірус, 19 людей померли. Влада прогнозує, що кількість випадків зростатиме в наступні тижні.

Кох заявив, що швидке зростання нових випадків перевершило можливість держави фіксувати їх у режимі реального часу.

Він закликав жителів дотримуватися суворих надзвичайних заходів, включаючи заборони на заходи та збори, назвавши їх критичними для обмеження шкоди та захисту лікарень від потенційного колапсу.

"Люди, які заразилися сьогодні, заражають нас лише через 10 днів. Ми повинні переконатися, що зараз рівень інфекції знизиться, бо в іншому випадку за 10 днів швейцарські лікарні не впораються з цим", - сказав Кох.

Швейцарія мобілізувала до 8000 військових для надання допомоги цивільній владі та медичному персоналу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
Усі новини...
Реклама: