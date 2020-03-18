У Швейцарії прогнозують колапс у лікарнях за 10 днів, якщо вірус продовжить поширюватися

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Середа, 18 березня 2020, 13:10

Швейцарську систему охорони здоров’я може чекати колапс до кінця місяця, якщо новий коронавірус продовжить поширюватися поточними темпами.

Про це заявив керівник відділу інфекційних захворювань швейцарського Федерального управління охорони здоров'я Даніель Кох, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У Швейцарії підтверджено 2650 випадків захворювання на коронавірус, 19 людей померли. Влада прогнозує, що кількість випадків зростатиме в наступні тижні.

Кох заявив, що швидке зростання нових випадків перевершило можливість держави фіксувати їх у режимі реального часу.

Він закликав жителів дотримуватися суворих надзвичайних заходів, включаючи заборони на заходи та збори, назвавши їх критичними для обмеження шкоди та захисту лікарень від потенційного колапсу.

"Люди, які заразилися сьогодні, заражають нас лише через 10 днів. Ми повинні переконатися, що зараз рівень інфекції знизиться, бо в іншому випадку за 10 днів швейцарські лікарні не впораються з цим", - сказав Кох.

Швейцарія мобілізувала до 8000 військових для надання допомоги цивільній владі та медичному персоналу.

Теми: коронавірус епідемія


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