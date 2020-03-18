В Швейцарии прогнозируют коллапс в больницах через 10 дней, если вирус продолжит распространяться

Швейцарскую систему здравоохранения может ожидать коллапс до конца месяца, если новый коронавирус продолжит распространяться нынешними темпами.

Об этом заявил руководитель отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального управления здравоохранения Даниэль Кох, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Швейцарии подтверждено 2650 случаев заболевания коронавирусом, 19 человек умерли. Власти прогнозируют, что количество случаев будет расти в последующие недели.

Кох заявил, что быстрый рост новых случаев превзошел возможность государства фиксировать их в режиме реального времени.

Он призвал жителей соблюдать строгие чрезвычайные меры, включая запреты на мероприятия и собрания, назвав их критическими для ограничения вреда и защиты больниц от потенциального коллапса.

"Люди, которые заразились сегодня, заражают нас только через 10 дней. Мы должны убедиться, что сейчас уровень инфекции снизится, ибо в противном случае через 10 дней швейцарские больницы не справятся с этим", - сказал Кох.

Швейцария мобилизовала до 8 тысяч военных для оказания помощи гражданским властям и медицинскому персоналу.