Кабмін дещо пом'якшив жорсткий порядок перетину адмінкордону з Кримом

1273 перегляди
Середа, 18 березня 2020, 14:08

Уряд дозволив Державній прикордонній службі самостійно ухвалювати рішення щодо перетину громадянами України адміністративної межі з окупованим Кримом у випадку гуманітарних причин.

Джерело: віцепрем'єр Олексій Резніков на засіданні Кабінету міністрів 18 березня

Пряма мова: "В нас існує дискреція надання дозволу прикордонною службою в разі перетину державного кордону, але її немає щодо перетину адміністративного кордону. В зв'язку з консультаціями вчора з представниками громадських та правозахисних організації, під час перетину КПВВ з ТОТ АР Крим необхідно іноді прийняття рішення з гуманітарних причин прикордонній службі, щоб вони могли надавати дозвіл на перетин адмінмежі".

Деталі: Кабмін вніс зміни до свого розпорядження про посилення обмежувальних заходів на адмінмежі з окупованим Кримом. Виїзд та в'їзд з ТОТ АР Крим та міста Севастополя громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішення голови ДПСУ з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що передувало: Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19 уряд ужорсточив порядок перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Правозахисні організації звернулись із проханням до РНБО та Міністерство з питань реінтеграції "не ізолювати" тимчасово окуповані райони Донеччини, Луганщини та Крим, оскільки це загрожуватиме життю та здоров’ю їхніх мешканців.

Валентина Романенко, УП
Теми: Крим карантин Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На в’їзд у захоплений Крим і виїзд із нього ввели обмеження 17 березня 2020, 09:27
ЄС: анексія Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці 16 березня 2020, 12:04
Анексувати Крим допомагали священники РПЦ 16 березня 2020, 10:02
Усі новини
Головні новини
Нардеп Шахов захворів на коронавірус
Зеленський звільнив голову ОДА, що не завадив протесам проти евакуйованих із Китаю
Попри забиті людьми маршрутки, метро залишиться закритим
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації
Усі новини
здоров'я

Коронавірус і вагітність: що потрібно знати жінкам

думка

Чому не варто вбивати усі бактерії, які живуть в нашому організмі