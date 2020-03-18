Кабмін дещо пом'якшив жорсткий порядок перетину адмінкордону з Кримом

Уряд дозволив Державній прикордонній службі самостійно ухвалювати рішення щодо перетину громадянами України адміністративної межі з окупованим Кримом у випадку гуманітарних причин.

Джерело: віцепрем'єр Олексій Резніков на засіданні Кабінету міністрів 18 березня

Пряма мова: "В нас існує дискреція надання дозволу прикордонною службою в разі перетину державного кордону, але її немає щодо перетину адміністративного кордону. В зв'язку з консультаціями вчора з представниками громадських та правозахисних організації, під час перетину КПВВ з ТОТ АР Крим необхідно іноді прийняття рішення з гуманітарних причин прикордонній службі, щоб вони могли надавати дозвіл на перетин адмінмежі".

Деталі: Кабмін вніс зміни до свого розпорядження про посилення обмежувальних заходів на адмінмежі з окупованим Кримом. Виїзд та в'їзд з ТОТ АР Крим та міста Севастополя громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішення голови ДПСУ з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що передувало: Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19 уряд ужорсточив порядок перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Правозахисні організації звернулись із проханням до РНБО та Міністерство з питань реінтеграції "не ізолювати" тимчасово окуповані райони Донеччини, Луганщини та Крим, оскільки це загрожуватиме життю та здоров’ю їхніх мешканців.