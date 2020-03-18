Кабмин несколько смягчил жесткий порядок пересечения админграницы з Крымом

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Среда, 18 марта 2020, 14:08

Правительство разрешило Государственной пограничной службе самостоятельно принимать решения относительно пересечения гражданами Украины административной границы с оккупированным Крымом в случае гуманитарным причинам.

Источник: вице-премьер Алексей Резников на заседании Кабинета министров 18 марта

Прямая речь: "У нас существует дискреция предоставления разрешения пограничной службой в случае пересечения государственной границы, но ее нет относительно пересечения административной границы. В связи с консультациями вчера с представителями общественных и правозащитных организации, при пересечении КПВВ с ТОТ АР Крым необходимо иногда принятие решения по гуманитарным причнам пограничной службе, чтобы они могли предоставлять разрешение на пересечение админграницы".

Детали: Кабмин внес изменения в свое распоряжение об усилении ограничительных мер на админгранице с оккупированным Крымом. Выезд и въезд с ТОТ АР Крым и города Севастополя граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя ГПСУ с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Валентина Романенко, УП
Темы: Крым карантин Пограничная служба


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