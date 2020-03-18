Повернення українців: SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з Європи

4661 перегляд
Середа, 18 березня 2020, 14:19

МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголосили про початок продажу авіаквитків за пільговою ціною на нерегулярні рейси з низки міст Європи, щоб повернути звідти "застряглих" через коронавірус українців.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив на брифінгу в Києві у середу, 18 березня. 

"Авіакомпанія SkyUp, якій ми надзвичайно вдячні за її конструктивну позицію, за її бажання разом з урядом допомогти українцям, відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси", - сказав Кулеба.

Продажі квитків відкриті з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллін, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

"Заходьте на сайт авіакомпанії SkyUp, дивіться на дати, на які плануються рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, Україна сформувала точки-хаби, з яких, як запевняють в МЗС, українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Їхній перелік доступний на сайті МЗС.

Теми: коронавірус авіа Європа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мережа "АТБ" обмежить продаж товарів в одні руки 18 березня 2020, 14:11
Рада продезінфікує місця, де був Шахов, і протестує тих, хто бачився з ним 18 березня 2020, 14:11
ЄС звинувачує Росію у кампанії з дезінформації щодо коронавірусу – Reuters 18 березня 2020, 13:57
Усі новини
Головні новини
Нардеп Шахов захворів на коронавірус
Зеленський звільнив голову ОДА, що не завадив протесам проти евакуйованих із Китаю
Попри забиті людьми маршрутки, метро залишиться закритим
У Київській області введено режим надзвичайної ситуації
Усі новини
здоров'я

Коронавірус і вагітність: що потрібно знати жінкам

думка

Чому не варто вбивати усі бактерії, які живуть в нашому організмі