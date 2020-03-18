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Повернення українців: SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з Європи

Середа, 18 березня 2020, 13:19

МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголосили про початок продажу авіаквитків за пільговою ціною на нерегулярні рейси з низки міст Європи, щоб повернути звідти "застряглих" через коронавірус українців.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив на брифінгу в Києві у середу, 18 березня. 

"Авіакомпанія SkyUp, якій ми надзвичайно вдячні за її конструктивну позицію, за її бажання разом з урядом допомогти українцям, відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси", - сказав Кулеба.

Продажі квитків відкриті з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллін, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

"Заходьте на сайт авіакомпанії SkyUp, дивіться на дати, на які плануються рейси, купуйте квитки за пільговими цінами і повертайтеся в Україну", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, Україна сформувала точки-хаби, з яких, як запевняють в МЗС, українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Їхній перелік доступний на сайті МЗС.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусавіаЄвропа
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