Возвращение украинцев: SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из Европы

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Среда, 18 марта 2020, 14:19

МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявили о начале продажи авиабилетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из ряда городов Европы, чтобы вернуть оттуда "застрявших" из-за коронавируса украинцев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД Дмитрий Кулеба объявил на брифинге в Киеве в среду, 18 марта.

"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию, за ее желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы", - сказал Кулеба.

Продажи билетов открыты из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

"Заходите на сайт авиакомпании SkyUp, смотрите на даты, когда планируются рейсы, покупайте билеты по льготным ценам и возвращайтесь в Украину", - сказал Кулеба.

Напомним, Украина сформировала точки-хабы, из которых, как уверяют в МИД, украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Их перечень доступен на сайте МИД.

Темы: коронавирус авиа Европа


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