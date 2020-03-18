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Пункти пропуску, де ще можна перетнути кордон автомобілем

Середа, 18 березня 2020, 14:02
Пункти пропуску, де ще можна перетнути кордон автомобілем

Зважаючи, що Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, прикордонники надали перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн.

Джерело: ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Демченка: "Це зроблено, щоб люди чітко розуміли, які напрямки працюють, щоб полегшити перетин кордону. Це саме ті пункти пропуску, через які люди можуть їхати, вони працюють як з нашого боку так і на суміжній стороні, але потрібно також враховувати, кого суміжні країни випускають і впускають до себе".

Деталі: Всім, хто планує закордонні поїздки прикордонники радять цікавитися щодо обмежень на кордонах у тих чи інших країнах. Щодо громадян України, то наразі їм закрито доступ до Польщі Словаччини та Росії.

 

Отже. Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";

у Київській області: "Вільча-Олександрівка";

у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";

у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";

у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";

у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";

у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

На кордоні з Росією:

у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";

у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";

у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";

у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

Валентина Романенко, УП

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Теми: кордонкоронавірус
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