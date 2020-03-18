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Пункты пропуска, где еще можно пересечь границу на автомобиле

Среда, 18 марта 2020, 14:02
Пункты пропуска, где еще можно пересечь границу на автомобиле

Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения государственной границы, пограничники предоставили перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и соседствующих стран.

Источник: ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Демченко: "Это сделано, чтобы люди четко понимали, какие направления работают, чтобы облегчить пересечение границы. Это именно те пункты пропуска, через которые люди могут ехать, они работают как с нашей стороны так и на сопредельной стороны, но нужно также учитывать , кого соседние страны выпускают и впускают к себе".

Детали: Всем, кто планирует зарубежные поездки, пограничники советуют интересоваться об ограничениях на границах в тех или иных странах. Что касается граждан Украины, то на данный момент им закрыт доступ в Польшу, Словакию и Россию.

 

Итак. Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сенькивка- Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута" "Славутич-Комарин";

в Киевской области: "Вильча-Александровка";

в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";

в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";

в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенне" и "Краковец-Корчева";

в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".

На границе с Румынией:

В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобне", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";

в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";

в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";

в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".

Валентина Романенко, УП

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Темы: границакоронавирус
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