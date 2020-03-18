Екссуддя пішла під суд за декларування недостовірної інформації

Прокурором САП скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням екссудді Вишгородського районного суду Київської області у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: У деклараціях за 2016 – 2018 роки служителька Феміди не вказала фінансові зобов’язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики. Зокрема, обвинувачена у декларації за 2016 і 2017 роки не зазначила відомості на загальну суму понад 669 тис. гривень, а за 2018 рік - на понад 659 тис. гривень.

Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 51 тис.грн – ред.) або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи НАБУ.