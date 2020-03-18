Экс-судья пошла под суд за декларирование недостоверной информации

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Среда, 18 марта 2020, 15:19

Прокурором САП направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-судьи Вышгородского районного суда Киевской области во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Источник: пресс-служба САП

Детали: В декларациях за 2016 - 2018 годы служительница Фемиды не указала финансовые обязательства, возникшие у нее в результате получения займа. В частности, обвиняемая в декларации за 2016 и 2017 годы не указала сведения на общую сумму более 669 тыс. гривень, а за 2018 - более чем 659 тыс. гривень.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 51 тыс.грн – ред.)  или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы НАБУ.

Темы: Антикоррупционная прокуратура суд декларации


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