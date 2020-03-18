В Італії оштрафували українку за нелегальний продаж медичних масок на вулиці

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Середа, 18 березня 2020, 15:28

У Мілані оштрафували 53-річну громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці попри урядовий указ залишатися вдома у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Milano Today.

Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.

"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", – пише видання.

Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски. 

Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.

Теми: коронавірус Італія


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