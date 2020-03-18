В Италии оштрафовали украинку за нелегальную продажу медицинских масок на улице
В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Milano Today.
Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.
"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.
После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.
Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.