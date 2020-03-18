В Италии оштрафовали украинку за нелегальную продажу медицинских масок на улице

1823 просмотра
Среда, 18 марта 2020, 15:28

В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Milano Today.

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.

Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.

Темы: коронавирус Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленского призвали предоставить беспроцентные кредиты компаниям для зарплатных фондов 18 марта 2020, 15:12
Пункты пропуска, где еще можно пересечь границу на автомобиле 18 марта 2020, 15:02
Пандемия: количество тех, кто заразился COVID-19, превысила 200 тысяч 18 марта 2020, 14:48
Все новости
Главные новости
Рада продезинфицирует места, где был Шахов, и протестует тех, кто виделся с ним
Нардеп Шахов заболел коронавирусом
Зеленский уволил главу ОГА, который не упредил протесты против эвакуированных из Китая
Несмотря на забитые битком маршрутки, метро останется закрытым
Все новости
Лайфхаки

5 простых рецептов сладостей, которые можно приготовить дома

Лайфхаки

13 секретов, которые сделают весеннюю уборку легкой и приятной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів