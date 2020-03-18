Прикордонники розповіли, як працюватиме межа з ОРДЛО під час карантину

На всіх КПВВ в районі операції Об'єднаних сил діють тимчасові обмеження щодо перетинання лінії розмежування у зв'язку з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники зазначають, що пасажиро-транспортний потік зменшився майже на 90 %. Втім, певна кількість громадян прибуває до КПВВ аби уточнити порядок перетинання лінії розмежування під час карантину та, після отримання роз'яснень від прикордонників, самостійно повертається назад.

В ДПСУ наголошують: обмежувальні заходи запроваджено для мінімізації кількості перетинань лінії розмежування на період карантину з метою запобігання поширення інфекції коронавірусу.

Відповідно, прослідувати на тимчасово окуповану територію України або на контрольовану територію можна лише за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу і огляду медичним працівником.

Прикордонники зауважують, що інколи у громадян виникають різні критично важливі життєві обставини, які зумовлюють необхідність перетинання лінії розмежування. При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтверджуючими документами.

У таких випадках рішення про пропуск через лінію розмежування приймає виключно командувач об’єднаних сил індивідуально у кожній ситуації. Т

Громадянам радять у цей період утриматися від перетинання лінії розмежування та без особливих потреб не зловживати винятковими ситуаціями.