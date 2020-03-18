Пограничники рассказали, как будет работать линия с ОРДЛО во время карантина

На всех КПВВ в районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения относительно пересечения линии разграничения в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники отмечают, что пассажиро-транспортный поток уменьшился почти на 90%. Впрочем, определенное количество граждан прибывает в КПВВ чтобы уточнить порядок пересечения линии разграничения во время карантина и, после получения разъяснений от пограничников, самостоятельно возвращается обратно.

В ГПСУ подчеркивают: ограничительные меры введены для минимизации количества пересечений линии разграничения на период карантина с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.

Соответственно, проследовать на временно оккупированную территорию Украины или на контролируемую территорию можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

Пограничники отмечают, что иногда у людей возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть на КПВВ с соответствующими подтверждающими документами.

В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно командующий Объединенных сил индивидуально в каждой ситуации.

Гражданам советуют в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями.