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Кредити у гривні та платежі у євро: нові економічні пропозиції Євросоюзу для України

Середа, 18 березня 2020, 15:18
Кредити у гривні та платежі у євро: нові економічні пропозиції Євросоюзу для України

У рамках нового формату Східного партнерства Євросоюз висунув кілька економічних пропозицій, адресованих зокрема і України.

Документ Єврокомісії, який представляє ці ідеї для інших органів ЄС, є у розпорядженні "Європейської правди".

18 березня Європейська комісія та Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики представили нові цілі Східного партнерства (СхП) після 2020 року, першою з яких є збільшення обсягів торгівлі та поглиблення економічної інтеграції між ЄС та Україною та іншими партнерами..

У більш деталізованих пропозиціях йдеться, що для цього ЄС планує "наростити підтримку малого та середнього бізнесу, особливо – у депресивних регіонах,  що може допомогти реалізувати  потенціал зростання, створення робочих місць та інновацій у країнах-партнерах".

В документі підкреслюється, кредитна підтримка українських бізнесів має бути доступна у гривні. "Доступ до фінансів, особливо у місцевій валюті, маю бути розширений, із особливою підтримкою бізнесі, які ведуть жінки, а також молоді підприємці".

Інша інноваційна ідея по зближенню із Євросоюзом, яка у разі затвердження нової політики СхП буде запропонована державам-партнерам – це дозвіл на транзакції у євро в державах-партнерах.

"Пропонується створення економічних зон ЄС-СхП у окремих секторах. Це має відбуватися бік-о-бік із вступом (держави-партнера) до Єдиної європейської мережі розрахунків, перш за все асоційованих держав – України, Молдови, Грузії – що розширить міжнародну роль євро", - йдеться у поясненнях ЄК.

Єдина європейська мережа розрахунків – це зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Користувач банківських послуг у державі, що входить до цієї мережі, повинен мати доступ до простого механізму перерахувань коштів у євро на рахунок будь-якого іншого користувача.

Наразі невідомо, який відгук матиме ця пропозиція у державах-партнерах. Як відомо, зараз в Україні заборонені внутрішні платежі у будь-якій валюті, крім гривні.

Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ очікують, що країни-члени та країни-партнери погодять пропозицію до саміту Східного партнерства, який має відбутися у червні 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСЄвропаУкраїнакредитгроші
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