Кредиты от ЕС в гривне и платежи в евро: новые экономические предложения Евросоюза

В рамках нового формата Восточного партнерства Евросоюз выдвинул несколько экономических предложений, адресованных в том числе и Украине.

Документ Еврокомиссии, представляющий эти идеи для других органов ЕС, есть в распоряжении "Европейской правды".

18 марта Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности представили новые цели Восточного партнерства (ВП) после 2020 года, первой из которых является увеличение объемов торговли и углубление экономической интеграции между ЕС и Украиной и другими партнерами.

В более детализированных предложениях говорится, что для этого ЕС планирует "нарастить поддержку малого и среднего бизнеса, особенно - в депрессивных регионах, что может помочь реализовать потенциал роста, создания рабочих мест и инноваций в странах-партнерах".

В документе подчеркивается, что кредитная поддержка украинского бизнеса должна быть доступна в гривне. "Доступ к финансам, особенно в местной валюте, должен быть расширен, с особой поддержкой бизнесов, которые ведут женщины, а также молодые предприниматели".

Другая инновационная идея по сближению с Евросоюзом, которая в случае утверждения новой политики ВП будет предложена государствам-партнерам - это разрешение на транзакции в евро в государствах-партнерах.

"Предлагается создание экономических зон ЕС-ВП в отдельных секторах. Это должно происходить бок о бок с присоединением (государства-партнера) к Единой европейской сети расчетов, прежде всего ассоциированных государств - Украины, Молдовы, Грузии - что расширит международную роль евро", - говорится в пояснениях ЕК.

Единая европейская сеть расчетов - это зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Пользователь банковских услуг в государстве, входящем в сети, должен иметь доступ к простому механизму перечислений средств в евро на счет любого другого пользователя.

Пока неизвестно, какой отклик будет иметь это предложение в государствах-партнерах. Как известно, сейчас в Украине запрещены внутренние платежи в любой валюте, кроме гривны.

Еврокомиссия и Европейская служба внешнеполитической деятельности ожидают, что страны-члены и страны-партнеры согласуют предложение до саммита Восточного партнерства, который состоится в июне 2020 года.