Угорщина дозволила транзит українцям, які застрягли в Австрії та Хорватії

181 перегляд
Середа, 18 березня 2020, 16:44

Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше повідомлялося, що до України з Угорщини вдалося повернути понад 400 українців з вечора 16 березня після закриття кордонів через карантинні заходи.

Теми: коронавірус Угорщина Австрія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кернес лякає харків’ян: В Італії ніхто уже не їздить, там одні трупики 18 березня 2020, 16:46
Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом 18 березня 2020, 16:39
У Раді уточнили, хто має самоізолюватися після контактів з Шаховим 18 березня 2020, 16:13
Усі новини
Головні новини
У Раді уточнили, хто має самоізолюватися після контактів з Шаховим
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція
Рада продезінфікує місця, де був Шахов, і протестує тих, хто бачився з ним
Нардеп Шахов захворів на коронавірус
Усі новини
ТаблоID

Світові селебріті, які зробили пожертви для подолання пандемії коронавірусу і її наслідків

безпека

Зберігайте спокій та спакуйте аптечку. Перераховуємо, що в ній має бути