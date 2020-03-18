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Угорщина дозволила транзит українцям, які застрягли в Австрії та Хорватії

Середа, 18 березня 2020, 15:44

Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше повідомлялося, що до України з Угорщини вдалося повернути понад 400 українців з вечора 16 березня після закриття кордонів через карантинні заходи.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУгорщинаАвстрія
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