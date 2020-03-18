Угорщина дозволила транзит українцям, які застрягли в Австрії та Хорватії
Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!", - написав Кулеба у Twitter.
⚡️Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020
Раніше повідомлялося, що до України з Угорщини вдалося повернути понад 400 українців з вечора 16 березня після закриття кордонів через карантинні заходи.